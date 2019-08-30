US Open. Расписание украинок на 30 августа

Хороший жребий！Не простой, конечно, но интересный. Можно посмотреть и на Шахтер и на Малиновского...

Дивлюсь я на склад третьої корзини - Вулверхемптон,Еспаньол,Сент-Етьєн,Ренн,Б

01:09 — Stanislav Matusevych

Вангую - ніяк. Та з технікою дружить, та й готова буде до подібних витребеньок. Хай Таунсенд ще К...

01:09 — Vladdal

Так, згоден.

01:06 — ukrop45

Цікаво як у неї складеться з Андреєску

01:05 — Stanislav Matusevych

За великим рахунком, Каті таки пощастило. То проблема Халеп: вона не знала, що робити, коли у кож...

01:02 — VoOne1983

Просто красава!!!!!!!!! Як же ж вона циганку запарила своїми виходами до сітки

00:59 — Vladdal

Простите, но я не пропускаю всё через Элину. Я просто смотрю теннис и получаю удовольствие.