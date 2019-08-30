US Open. Расписание украинок на 30 августа

В пятницу, 30 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две лучшие украинские теннисистки.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет против второй ракетка нашей страны Даяна Ястремской (№32 WTA). Поединок состоится первым запуском вечерней сесии на корте имени Луи Армстронга. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву (в ночь на субботу)
Расписание будет дополнено
Источник — US Open
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