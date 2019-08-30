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US Open. Расписание украинок на 30 августа

В пятницу на корты Нью-Йорка выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская

  • 30.08.2019 00:32
  • 400 просмотров
  • 2 комментария
US Open. Расписание украинок на 30 августа
© WTA. Элина Свитолина
В пятницу, 30 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две лучшие украинские теннисистки.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет против второй ракетка нашей страны Даяна Ястремской (№32 WTA). Поединок состоится первым запуском вечерней сесии на корте имени Луи Армстронга. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву (в ночь на субботу)
 
Расписание будет дополнено
 

 

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Источник — US Open

(2 голоса)

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Комментарии
    ukrop45
    ukrop45, 30.08.2019 01:02
    0
    Халеп вилетіла від кривдниці Козлової!!!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 30.08.2019 00:42
    0
    Так и знал что ночью, но пофиг, хоть когда... )))
    Ссылка
    ukrop45
    ukrop45, 30.08.2019 01:02
    0
    Халеп вилетіла від кривдниці Козлової!!!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 30.08.2019 00:42
    0
    Так и знал что ночью, но пофиг, хоть когда... )))
    Ссылка
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