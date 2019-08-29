Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Ястремской получился бы интересным»

Вчера Элина Свитолина обыграла Винус Уильямс и вышла в третий раунд US Open, где сыграет с победительницей встречи Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон.

Украинка призналась, что была бы рада встретиться со своей землячкой:

«Мы с Даяной из одного города, это отлично, что есть еще одна девочка из Одессы, которая так здорово играет. Мы никогда вместе не играли, никогда не тренировались друг с другом, порой мы общаемся. Думаю, что матч получился бы интересным, и в любом случае одна из украинских теннисисток прошла бы в четвертый круг, это тоже хорошо.

Она совершенствуется, это хорошие новости для нее, она обыгрывает хороших соперниц, показывает мощный теннис. Мне важно показать свой лучший теннис, тогда у меня будет хорошая возможность здорово отыграть этот матч».