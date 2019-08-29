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Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Ястремской получился бы интересным»

Свитолина будет рада встрече со своей землячкой

  • 29.08.2019 13:53
  • 944 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Ястремской получился бы интересным»
© US Open. Элина Свитолина

Вчера Элина Свитолина обыграла Винус Уильямс и вышла в третий раунд US Open, где сыграет с победительницей встречи Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон.

Украинка призналась, что была бы рада встретиться со своей землячкой:

«Мы с Даяной из одного города, это отлично, что есть еще одна девочка из Одессы, которая так здорово играет. Мы никогда вместе не играли, никогда не тренировались друг с другом, порой мы общаемся. Думаю, что матч получился бы интересным, и в любом случае одна из украинских теннисисток прошла бы в четвертый круг, это тоже хорошо.

Она совершенствуется, это хорошие новости для нее, она обыгрывает хороших соперниц, показывает мощный теннис. Мне важно показать свой лучший теннис, тогда у меня будет хорошая возможность здорово отыграть этот матч».

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 29.08.2019 14:31
    0
    Андрій Ришелюк, 29.08.2019 14:24
    Правильно! Даёшь чемпионат Украины по теннису среди женщин на кортах Нью-Йорка!
    Даже чемпионат Одессы )))
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 29.08.2019 14:24
    +1
    Правильно! Даёшь чемпионат Украины по теннису среди женщин на кортах Нью-Йорка!
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 29.08.2019 14:24
    +1
    Правильно! Даёшь чемпионат Украины по теннису среди женщин на кортах Нью-Йорка!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 29.08.2019 14:31
    0
    Андрій Ришелюк, 29.08.2019 14:24
    Правильно! Даёшь чемпионат Украины по теннису среди женщин на кортах Нью-Йорка!
    Даже чемпионат Одессы )))
    Ссылка
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