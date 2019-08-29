US Open. Расписание украинок на 29 августа

В четверг, 29 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки, которые вчера не смогли сыграть свои матчи из-за дождя.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) сыграет поединок против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №14. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Надежда Киченок начнет соревнования в парном разряде пятым запуском на том же корте №14. В дуэте с Эбигейл Спирс украинка сразится против американской пары Усуэ Майтане Арконада / Хейли Картер. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.