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На US Open из-за дождя отменили все дневные матчи

Украинка Даяна Ястремская сыграет с Ребеккой Петерсон в четверг

  • 29.08.2019 01:05
  • 333 просмотра
  • 1 комментарий
На US Open из-за дождя отменили все дневные матчи
© US Open

На престижном теннисном турнире US Open, который проходит в США, из-за дождя отменили все дневные поединки.

Таким образом, 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет с 24-летний шведской спортсменкой Ребеккой Петерсон в рамках второго круга US Open в четверг, 29-го августа.

Точное время поединка будет определено позже.

Даяна Ястремская — Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    viktor112007
      viktor112007, 29.08.2019 01:21
    +1
    ну жопонька ((
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 29.08.2019 01:21
    +1
    ну жопонька ((
    Ссылка
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