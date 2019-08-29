На US Open из-за дождя отменили все дневные матчи

На престижном теннисном турнире US Open, который проходит в США, из-за дождя отменили все дневные поединки.
Таким образом, 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет с 24-летний шведской спортсменкой Ребеккой Петерсон в рамках второго круга US Open в четверг, 29-го августа.
Точное время поединка будет определено позже.
Даяна Ястремская — Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.
Источник — Twitter
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