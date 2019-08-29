ВИДЕО. Как Свитолина Винус Уильямс обыграла

Элина Свитолина во втором круге US Open разобралась с легендарной американкой Винус Уильямс, победив в двух сетах. Эта победа стала второй для Элины над Уильямс за этот год.
Элина Свитолина – Винус Уильямс – 6:4, 6:4. Видеообзор матча
В третьем круге Свитолина встретится с победительницей матча Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон.
Источник — Sport.ua
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