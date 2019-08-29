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ВИДЕО. Как Свитолина Винус Уильямс обыграла

Смотрите видеообзор поединка второго круга US Open

  • 29.08.2019 01:05
  • 643 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Свитолина Винус Уильямс обыграла
© US Open. Элина Свитолина

Элина Свитолина во втором круге US Open разобралась с легендарной американкой Винус Уильямс, победив в двух сетах. Эта победа стала второй для Элины над Уильямс за этот год.

Элина Свитолина – Винус Уильямс – 6:4, 6:4. Видеообзор матча

В третьем круге Свитолина встретится с победительницей матча Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    jetcrow
    online
      jetcrow, 29.08.2019 02:16
    0
    Из видео я так и не понял, как.
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 29.08.2019 02:16
    0
    Из видео я так и не понял, как.
    Ссылка
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