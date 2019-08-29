Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Это был потрясающий матч»

Первая ракетка Украины – о победе над Винус Уильямс на US Open

  • 29.08.2019 00:49
  • 799 просмотров
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Это был потрясающий матч»
© usopen.org. Элина Свитолина

Элина Свитолина во втором круге US Open разобралась с легендарной американкой Винус Уильямс, победив в двух сетах.

«Это был потрясающий матч, спасибо зрителям, хоть вы за меня и не болели (улыбается). Но на арене была особенная атмосфера, одна из самых лучших, при которых я играла. Это подталкивало меня поднять уровень своей игры. Невероятно, что делает Винус на корте и вне корта, она служит вдохновением всем нам.

Во втором сете после нереализованных матчболов мне нужно было быть очень сфокусированной до самого конца, перебивать еще один мяч через сетку. Винус опытный игрок, она знает, как справляться с такими моментами, поэтому я ждала, что она тоже заиграет лучше. Это был трудный матч, мы видели, что в конце было очень тяжело и буквально несколько розыгрышей решили исход поединка», - сказала Свитолина.

В третьем круге Свитолина встретится с победительницей матча Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности