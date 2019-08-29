Элина СВИТОЛИНА: «Это был потрясающий матч»

Элина Свитолина во втором круге US Open разобралась с легендарной американкой Винус Уильямс, победив в двух сетах.

«Это был потрясающий матч, спасибо зрителям, хоть вы за меня и не болели (улыбается). Но на арене была особенная атмосфера, одна из самых лучших, при которых я играла. Это подталкивало меня поднять уровень своей игры. Невероятно, что делает Винус на корте и вне корта, она служит вдохновением всем нам.

Во втором сете после нереализованных матчболов мне нужно было быть очень сфокусированной до самого конца, перебивать еще один мяч через сетку. Винус опытный игрок, она знает, как справляться с такими моментами, поэтому я ждала, что она тоже заиграет лучше. Это был трудный матч, мы видели, что в конце было очень тяжело и буквально несколько розыгрышей решили исход поединка», - сказала Свитолина.

В третьем круге Свитолина встретится с победительницей матча Даяна Ястремская – Ребекка Петерсон.