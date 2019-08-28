Мальорка. Стаховский стартовал с победы в парном разряде

Сергей Стаховский одержал очередную победу на хардовом Челленджере на Мальорке.
В парном разряде турнира украинец вместе с беларусом Андреем Василевским одержал победу над португальской парой Гранольерс/Сервантес. Игра первого круга завершилась со счетом 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Стаховский и Василевский сыграют с парой Владимир Игнатюк/Андрей Василевский.
Напомним, что Стаховский также вышел в третий круг одиночного разряда турнира в Мальорке.
Источник — Sport.ua
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