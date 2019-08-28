Мальорка. Стаховский вышел в третий раунд

Сегодня Сергей Стаховский во втором раунде хардового Челленджера на Мальорке встречался с Данило Петровичем из Сербии.
Соперник украинца снялся с матча в начале тай-брейка решающего, третьего сета из-за травмы.
Второй раунд
Сергей Стаховский (Украина, 7) – Данило Петрович (Сербия) – 3:6, 7:6 (3), 6:6 (1:0)
За место в четвертьфинале Стаховский поборется с 239-й ракеткой мира, словенцем Блажем Кавчичем.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.