Войти или Зарегистрироваться
Меню

Стефан ГУРОВ: «Свитолина может совершать непредсказуемые подвиги»

Менеджер первой ракетки Украины – о выступлении Свитолиной на US Open и развитии тенниса в Украине

  • 28.08.2019 10:45
  • 737 просмотров
  • 0 комментариев
Стефан ГУРОВ: «Свитолина может совершать непредсказуемые подвиги»
© Jimmi 48 Photogryphy

Менеджер Элины Свитолиной рассказал о том, в каких кондициях первая ракетка Украины подошла k US Open, взаимопонимании Элины с тренером - Эндрю Беттлзом, а также назвал троих самых перспективных молодых теннисисток Украины.

Стефан, в Украине многие ждут очередного подвига от Элины Свитолиной. В каких кондициях она находится сейчас?
— Элина активно готовится к выступлению на US Open (разговор состоялся в уик-энд – прим. Sport.ua.). Вы знаете, что она была 3 месяца травмирована, еще до Ролан Гаррос, у нее не было достаточно времени на восстановление и подготовку к Уимблдону, но она стала полуфиналисткой турнира Большого Шлема, чем подтвердила звание самой сильной теннисистки Украины и одной их сильнейших теннисисток мира. Я бы сказал, что Элина может совершать непредсказуемые и даже героические подвиги.   

Этим летом Элина дошла до полуфинала в Лондоне. Это было близко к пику ее формы?
— Нет. Это не был пик ее формы. Как я уже сказал, Элина была травмирована, но, несмотря на травму, она смогла сконцентрироваться и продемонстрировала потрясающий результат.

Эндрю Беттлз, тренер Элины Свитолиной, в одном из недавних интервью сказал: «Поскольку мы одного поколения, мы так хорошо ладим. Я могу понять, через что она проходит. Мы также хорошие друзья, поэтому я — не босс. Мы все обсуждаем, вместе работаем». Насколько большое влияние у него на Элину вне корта?
— Действительно, Эндрю Беттлз и Элина очень хорошо понимают друг друга, они работают вместе на корте и вне корта. Очень сложно провести здесь линию и разделить эти процессы. Мы видим, что их командная работа, опыт Эндрю и его подходы однозначно в сумме дают высокий результат.  

Элина Свитолина и Эндрю Беттлз

Насколько вас тревожит обсуждение ее личной жизни и отношений с Гаэлем Монфисом?
— Сегодня теннис — это больше, чем просто спорт. Все, что происходит вне корта, имеет большое значение. Ты должен быть успешным на корте. И должен быть готовым демонстрировать свою индивидуальность. Это то, что хотят  видеть болельщики. Особенно с приходом социальных сетей. Болельщики хотят быть ближе к своему кумиру. Элина и Гаэль делятся с ними своим счастьем, эмоциями и событиями, они пара, которая привнесла что-то новое в  устоявшийся мир тенниса.

По версии журнала Forbes, Элина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок года. Фигурирует цифра в 6,1 миллионов долларов (из них — 4.6 миллиона призовых). Из чего складываются остальные 1,5 миллиона?
— Это не совсем точные данные. Но могу сказать, что основной доход профессионального спортсмена традиционно состоит из призовых, спонсорских и турнирных грантов.

В Украине история Элины является идеальной моделью становления спортсмена: сначала меценатская помощь, затем успешные выступления и выход на чисто рыночную модель и рекламные контракты. Почему таким путем не идут другие спортсмены?
— Вы правы, этот путь не для всех.  Здесь есть несколько составляющих –  личность спортсмена и профессиональный подход. Элина обладает удивительным талантом, она демонстрирует высокие результаты, обладает харизмой и  отличными коммуникационными навыками, чем заслужила любовь миллионов болельщиков.  Вторая составляющая  - это профессиональный менеджмент и правильно выбранная стратегия. И здесь многое зависит от команды, которая работает со спортсменом, насколько она профессиональна, насколько она может  помочь, усилить и раскрыть спортсмена.

Еще одна особенность украинских спортсменов: большинство из них сетует на то, что государство не помогает спортсменам. А должно ли вообще?
— Я могу их понять, так как в Украине мы начинали работать с молодыми талантами, которые были практически брошены и не получали никакой помощи от спортивных институций и организаций. Спортсмен представляет государство на международной арене и нуждается в его поддержке.

Также есть такие виды спорта, которые в целом менее популярны и в которых просто нет денег. Например, тхэквондо, дзюдо или другие виды спорта, которые я вижу только на Олимпийских играх. Мне сложно представить, как спортсмены в этих видах спорта могут рассчитывать на призовые, которые позволят им развивать свою спортивную карьеру. В теннисе деньги есть, но ты должен достичь определенного уровня, чтобы для тебя открылся весь мир тенниса со всеми его возможностями. Но существует украинская особенность. Например, перспективный теннисист в другой стране немедленно получит поддержку от больших национальных компаний и спонсоров, которые готовы инвестировать в спорт. К сожалению, в Украине теннис не на первых позициях и всегда идет после таких видов спорта как футбол, бокс, хоккей. Но не только государство должно быть заинтересовано в  развитии и продвижении спортсмена. Большие компании и национальные бренды должны понимать, что инвестируя в спорт и в спортсменов, он инвестируют и в свой имидж, это стратегия win-win.

В марте вы провели мероприятие в Далласе, запустили Фонд. Тогда вы сказали: «Даллас – наша первая остановка, впереди еще много активностей, которые подразумевает благотворительность. Это будет происходить в разных городах мира». Есть ли уже понимание, где произойдет следующая активность?
— Да, с марта этого года Фонд Элины Свитолиной активно работает в Штатах.  И уже совсем скоро мы будем готовы рассказать о конкретных проектах и активностях Фонда в Украине. Следите за новостями!

В перспективе помощь молодым игрокам в Украине. Есть ли какое-то продвижение в этом вопросе?
— Конечно, это то, что мы делаем уже много лет. Помогаем и развиваем молодые украинские таланты.

Даяна Ястремская получила травму на прошлой неделе. Как ее состояние?
— Даяна сейчас чувствует себя намного лучше. Она тренировалась в Нью-Йорке и готовится к своему первому матчу на US Open. Я рассчитываю, что она будет готова на все 100%.

В Украине многие считают Даяну восходящей звездой украинского тенниса. Она быстро прогрессирует. Сколько лет ей понадобится для того, чтобы замахнуться на титул?
— Даяна уже победительница трех турниров WTA в одиночном разряде – Гонконг, Таиланд, Страсбург.  Но это только начало. Стиль игры Даяны зрелищный и агрессивный и я  считаю, что такой игрок может выиграть любой турнир. Уверен, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать новые успехи и достижения Даяны на регулярной основе.

Стефан Гуров

Вы продолжаете работать с молодыми игроками в Украине. Назовите топ-3 самых перспективных игроков?
— Я бы отметил Котляр, Соболеву и Лопатецкую.

Как вы мониторите потенциальных игроков для своего агентства?
— Мы начинаем наблюдать за ними очень рано, у нас есть собственная система отбора через различные турниры и чемпионаты. Следим за прогрессом, развитием техники, изучаем рекомендации через нашу международную  сеть. Это комплексный подход. Мы также смотрим, как будущий спортсмен взаимодействует с семьей, потому что это важная составляющая  его развития. Все эти критерии и являются определяющими.

Стала ли Украина ближе к проведению международного турнира высокого уровня?
— Для организаторов турниров WTA  или ATP Украина не является ключевым рынком.

Чтобы провести турнир уровня Premier нужны призовые в размере 1 млн долларов и такая же сумма на организацию. Найти сегодня эти деньги для проведения теннисного турнира в Украине очень сложно. Но я рассчитываю, что благодаря Элине и Даяне, которые активно продвигают теннис, однажды в Украине пройдет международный турнир высокого уровня.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности