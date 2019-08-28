Стефан ГУРОВ: «Свитолина может совершать непредсказуемые подвиги»

Менеджер Элины Свитолиной рассказал о том, в каких кондициях первая ракетка Украины подошла k US Open, взаимопонимании Элины с тренером - Эндрю Беттлзом, а также назвал троих самых перспективных молодых теннисисток Украины.

— Стефан, в Украине многие ждут очередного подвига от Элины Свитолиной. В каких кондициях она находится сейчас?

— Элина активно готовится к выступлению на US Open (разговор состоялся в уик-энд – прим. Sport.ua.). Вы знаете, что она была 3 месяца травмирована, еще до Ролан Гаррос, у нее не было достаточно времени на восстановление и подготовку к Уимблдону, но она стала полуфиналисткой турнира Большого Шлема, чем подтвердила звание самой сильной теннисистки Украины и одной их сильнейших теннисисток мира. Я бы сказал, что Элина может совершать непредсказуемые и даже героические подвиги.

— Этим летом Элина дошла до полуфинала в Лондоне. Это было близко к пику ее формы?

— Нет. Это не был пик ее формы. Как я уже сказал, Элина была травмирована, но, несмотря на травму, она смогла сконцентрироваться и продемонстрировала потрясающий результат.

— Эндрю Беттлз, тренер Элины Свитолиной, в одном из недавних интервью сказал: «Поскольку мы одного поколения, мы так хорошо ладим. Я могу понять, через что она проходит. Мы также хорошие друзья, поэтому я — не босс. Мы все обсуждаем, вместе работаем». Насколько большое влияние у него на Элину вне корта?

— Действительно, Эндрю Беттлз и Элина очень хорошо понимают друг друга, они работают вместе на корте и вне корта. Очень сложно провести здесь линию и разделить эти процессы. Мы видим, что их командная работа, опыт Эндрю и его подходы однозначно в сумме дают высокий результат.

Элина Свитолина и Эндрю Беттлз

— Насколько вас тревожит обсуждение ее личной жизни и отношений с Гаэлем Монфисом?

— Сегодня теннис — это больше, чем просто спорт. Все, что происходит вне корта, имеет большое значение. Ты должен быть успешным на корте. И должен быть готовым демонстрировать свою индивидуальность. Это то, что хотят видеть болельщики. Особенно с приходом социальных сетей. Болельщики хотят быть ближе к своему кумиру. Элина и Гаэль делятся с ними своим счастьем, эмоциями и событиями, они пара, которая привнесла что-то новое в устоявшийся мир тенниса.

— По версии журнала Forbes, Элина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок года. Фигурирует цифра в 6,1 миллионов долларов (из них — 4.6 миллиона призовых). Из чего складываются остальные 1,5 миллиона?

— Это не совсем точные данные. Но могу сказать, что основной доход профессионального спортсмена традиционно состоит из призовых, спонсорских и турнирных грантов.

— В Украине история Элины является идеальной моделью становления спортсмена: сначала меценатская помощь, затем успешные выступления и выход на чисто рыночную модель и рекламные контракты. Почему таким путем не идут другие спортсмены?

— Вы правы, этот путь не для всех. Здесь есть несколько составляющих – личность спортсмена и профессиональный подход. Элина обладает удивительным талантом, она демонстрирует высокие результаты, обладает харизмой и отличными коммуникационными навыками, чем заслужила любовь миллионов болельщиков. Вторая составляющая - это профессиональный менеджмент и правильно выбранная стратегия. И здесь многое зависит от команды, которая работает со спортсменом, насколько она профессиональна, насколько она может помочь, усилить и раскрыть спортсмена.

— Еще одна особенность украинских спортсменов: большинство из них сетует на то, что государство не помогает спортсменам. А должно ли вообще?

— Я могу их понять, так как в Украине мы начинали работать с молодыми талантами, которые были практически брошены и не получали никакой помощи от спортивных институций и организаций. Спортсмен представляет государство на международной арене и нуждается в его поддержке.

Также есть такие виды спорта, которые в целом менее популярны и в которых просто нет денег. Например, тхэквондо, дзюдо или другие виды спорта, которые я вижу только на Олимпийских играх. Мне сложно представить, как спортсмены в этих видах спорта могут рассчитывать на призовые, которые позволят им развивать свою спортивную карьеру. В теннисе деньги есть, но ты должен достичь определенного уровня, чтобы для тебя открылся весь мир тенниса со всеми его возможностями. Но существует украинская особенность. Например, перспективный теннисист в другой стране немедленно получит поддержку от больших национальных компаний и спонсоров, которые готовы инвестировать в спорт. К сожалению, в Украине теннис не на первых позициях и всегда идет после таких видов спорта как футбол, бокс, хоккей. Но не только государство должно быть заинтересовано в развитии и продвижении спортсмена. Большие компании и национальные бренды должны понимать, что инвестируя в спорт и в спортсменов, он инвестируют и в свой имидж, это стратегия win-win.

— В марте вы провели мероприятие в Далласе, запустили Фонд. Тогда вы сказали: «Даллас – наша первая остановка, впереди еще много активностей, которые подразумевает благотворительность. Это будет происходить в разных городах мира». Есть ли уже понимание, где произойдет следующая активность?

— Да, с марта этого года Фонд Элины Свитолиной активно работает в Штатах. И уже совсем скоро мы будем готовы рассказать о конкретных проектах и активностях Фонда в Украине. Следите за новостями!

— В перспективе —помощь молодым игрокам в Украине. Есть ли какое-то продвижение в этом вопросе?

— Конечно, это то, что мы делаем уже много лет. Помогаем и развиваем молодые украинские таланты.

— Даяна Ястремская получила травму на прошлой неделе. Как ее состояние?

— Даяна сейчас чувствует себя намного лучше. Она тренировалась в Нью-Йорке и готовится к своему первому матчу на US Open. Я рассчитываю, что она будет готова на все 100%.

— В Украине многие считают Даяну восходящей звездой украинского тенниса. Она быстро прогрессирует. Сколько лет ей понадобится для того, чтобы замахнуться на титул?

— Даяна уже победительница трех турниров WTA в одиночном разряде – Гонконг, Таиланд, Страсбург. Но это только начало. Стиль игры Даяны зрелищный и агрессивный и я считаю, что такой игрок может выиграть любой турнир. Уверен, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать новые успехи и достижения Даяны на регулярной основе.

Стефан Гуров

— Вы продолжаете работать с молодыми игроками в Украине. Назовите топ-3 самых перспективных игроков?

— Я бы отметил Котляр, Соболеву и Лопатецкую.

— Как вы мониторите потенциальных игроков для своего агентства?

— Мы начинаем наблюдать за ними очень рано, у нас есть собственная система отбора через различные турниры и чемпионаты. Следим за прогрессом, развитием техники, изучаем рекомендации через нашу международную сеть. Это комплексный подход. Мы также смотрим, как будущий спортсмен взаимодействует с семьей, потому что это важная составляющая его развития. Все эти критерии и являются определяющими.

— Стала ли Украина ближе к проведению международного турнира высокого уровня?

— Для организаторов турниров WTA или ATP Украина не является ключевым рынком.

Чтобы провести турнир уровня Premier нужны призовые в размере 1 млн долларов и такая же сумма на организацию. Найти сегодня эти деньги для проведения теннисного турнира в Украине очень сложно. Но я рассчитываю, что благодаря Элине и Даяне, которые активно продвигают теннис, однажды в Украине пройдет международный турнир высокого уровня.