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US Open. Расписание украинок на 28 августа

В среду на корты Нью-Йорка выйдут Элина Свитолина, Даяна Ястремская и парницы

  • 28.08.2019 00:28
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US Open. Расписание украинок на 28 августа
© WTA. Элина Свитолина
В среду, 28 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки в одиночном разряде и несколько в парном.
 
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина свой второй матч основной сетки сыграет против легендарной американки Винус Уильямс (№52 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте имени Луи Армстронга после встречи ATP  Клан - Нисикори. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
 
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) продолжит турнир матчем против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №10 после встречи ATP  Лопес - Нишиока. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
 
Расписание матчей парного разряда будет известно позже.
 

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Источник — Sport.ua

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