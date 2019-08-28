US Open. Расписание украинок на 28 августа

В среду, 28 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки в одиночном разряде и несколько в парном.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина свой второй матч основной сетки сыграет против легендарной американки Винус Уильямс (№52 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте имени Луи Армстронга после встречи ATP Клан - Нисикори. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) продолжит турнир матчем против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №10 после встречи ATP Лопес - Нишиока. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

Расписание матчей парного разряда будет известно позже.

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