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Матс ВИЛАНДЕР: «Свитолина – фаворит матча с Уильямс»

Легендарный шведский теннисист – о перспективах украинских теннисток

  • 27.08.2019 22:32
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Матс ВИЛАНДЕР: «Свитолина – фаворит матча с Уильямс»
© Eurosport Channel. Матс Виландер

Легенда тенниса, а ныне эксперт телеканала Eurosport Матс Виландер поделился своим мнением относительно перспектив Элины Свитолиной и Даяны Ястремской в ближайших матчах на US Open:

«Ребекка Петерсон играет в очень качественный теннис, она хороший игрок с хорошим настроем. Она мощно пробивает по мячу, так что ее сложно загнать в угол. Даяна Ястремская, с другой стороны, одна из тех игроков, которые могут просто выполнить удар и смести человека с корта.

Это будет очень трудный матч для Ребекки, если Даяна сыграет хорошо, хотя у нее запросто может выдастся не самый лучший день. Но Ястремская – фаворит этой встречи, без вопросов, однозначный фаворит.

Матч Элины Свитолиной и Винус Уильямс должен получиться увлекательным. Интересно, как Винус сумела отдать всего один гейм в матче первого круга. Это потрясающе для теннисистки в возрасте около 40 лет! Элина – определенно фаворит этой встречи, но, когда ты играешь против одной из сестер Уильямс на US Open, ты не можешь ожидать, что твой уровень будет таким же, как и обычно.

Скорее всего, это все-таки не будет твой самый лучший теннис, так что, я думаю, что будет борьба. Свитолина хорошо потренировалась как ей играть против американки за которую болеют зрители, в первом круге, и, я считаю, что она справится и на этот раз».

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Источник — Евроспорт

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