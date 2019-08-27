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Винус УИЛЬЯМС: «В матче против Свитолиной никаких сюрпризов не будет»

Соперницы знают друг друга

  • 27.08.2019 15:57
  • 1947 просмотров
  • 3 комментария
Винус УИЛЬЯМС: «В матче против Свитолиной никаких сюрпризов не будет»
© wtatennis.com

В первом круге US Open украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с 17-летней Уитни Осигве и вышла на другую американку - Винус Уильямс.

Она в своем матче одолела Чжэн Сайсай.

«Уитни я почти совсем не знаю и с ней не играла, а вот против Свитолиной сражалась. Так что, думаю, никаких сюрпризов в этом поединке не будет».

«В первом круге я выиграла, и это самое главное. Легко мне было или нет - важно, что я прошла дальше», - сказал Уильямс.

Соперницы провели 3 поединка, на счету Свитолиной 2 победы.

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Источник — WTA Insider

(3 голоса)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 27.08.2019 16:17
    -1
    http://www.oshibok-net.ru/for-all/sklonenie-famili/na-neudarnuu-gl/
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 27.08.2019 16:16
    0
    Минусистов прошу прочесть правила склонения фамилий:
    "Свитолина" заканчивается на безударную гласную "а", перед которой стоит согласная "н" (ударение на "о"). В тексте "В матче против Свитолины" к Элине применяется родительский падеж: против "кого" - против Свитолины. Статья "Фамилии на неударную гласную" рекомендует окончание "ы". По ссылке ниже Байда склоняется как Байды (а не Байдой).
    http://www.oshibok-net.ru/.../sklonenie.../na-neudarnuu-gl/
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 27.08.2019 16:01
    -6
    А не грамотнее ли писать "В матче против СвитолинЫ никаких сюрпризов не будет"?
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 27.08.2019 16:16
    0
    Минусистов прошу прочесть правила склонения фамилий:
    "Свитолина" заканчивается на безударную гласную "а", перед которой стоит согласная "н" (ударение на "о"). В тексте "В матче против Свитолины" к Элине применяется родительский падеж: против "кого" - против Свитолины. Статья "Фамилии на неударную гласную" рекомендует окончание "ы". По ссылке ниже Байда склоняется как Байды (а не Байдой).
    http://www.oshibok-net.ru/.../sklonenie.../na-neudarnuu-gl/
    Ссылка
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