Винус УИЛЬЯМС: «В матче против Свитолиной никаких сюрпризов не будет»

В первом круге US Open украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с 17-летней Уитни Осигве и вышла на другую американку - Винус Уильямс.

Она в своем матче одолела Чжэн Сайсай.

«Уитни я почти совсем не знаю и с ней не играла, а вот против Свитолиной сражалась. Так что, думаю, никаких сюрпризов в этом поединке не будет».

«В первом круге я выиграла, и это самое главное. Легко мне было или нет - важно, что я прошла дальше», - сказал Уильямс.

Соперницы провели 3 поединка, на счету Свитолиной 2 победы.