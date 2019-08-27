Катерина Козлова – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 27 августа, на корты Открытого чемпионата США выйдет Катерина Козлова (№76 WTA).
Четвертая ракетка Украины свой первый матч основной сетки сыграет против американки Тейлор Таунсенд (№116 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №7 после матча ATP Вердаско – Камке. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сыграет против Симоны Халеп (№4 WTA) или Николь Гиббс (№135 WTA).
Источник — Sport.ua
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