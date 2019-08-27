СВИТОЛИНА: «Стабильность в матче с Осигве стала ключом к победе»

«Ожидала тяжелой игры. Ожидала, что Осигве выйдет и попытается играть агрессивно. В концовке я показала очень надежный теннис. Она была взволнована, а мне очень важно было показать свой теннис, показать стабильность. Думаю, что это было ключом к победе.

На каком-то этапе я почувствовала, что она нервничает, тогда мне нужно было повысить уровень своей игры.

Матч с Винус? Ради таких поединков мы и тренируемся. Это будет еще одна замечательная возможность для меня сыграть против великого игрока, легенды женского тенниса. Это будет отличный матч. Постараюсь сфокусироваться на том, что мне нужно делать на корте.

Мы сыграли с ней несколько матчей, также я видела множество ее других поединков. В первую очередь, мне нужно быть агрессивной, потому что, если позволить Винус играть в свой теннис, она может доминировать. Я в предвкушении от этого матча. Здорово, что мы встретимся на таком раннем этапе турнира», – сказала Свитолина.

Во втором круге Элина сразится против Винус Уильямс (№52 WTA).