Свитолина – Осигве. Лучшие моменты матча

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ТаТоТаке: Олимпик получил $200 тысяч от Шахтера за ничью с Динамо 12:23 — trasher87 trasher87 Днепр Десна Заря получат тоже от Динамо. Это нормально 12:22 — Олександр Жарчинський примітивна передачка з дуріками ведучими 12:18 — russol30 Нормально

Люк КЭМПБЕЛЛ: «Я сейчас на пике и могу победить любого соперника» 12:17 — Вова Чертрогатый да, прикольная была миниатюра) 12:06 — Trollface Где-то в 5-7 раундах Кемпбел повиснет на канатах. Это лучший расклад для него.

Болтон близок к прекращению существования 12:02 — Manticora Анелька там тоже играл(((

Игорь СУРКИС: «Забрать у Динамо ТВ-права? Не дождутся» 11:59 — Vyaches Samojlov 1. Не стоит упирать на слово "контракт". Это ничего не стоит, его разорвать, если он был составле...

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Вакула - игрок Шахтера 11:49 — Vyaches Samojlov Забыл! И, что главное, - ДРУГИМ украинцам по приглашению Вакулы, Бондаренко, молодежи - должно бы... 11:47 — Vyaches Samojlov А по-моему, это хорошо и для Вакулы, и для клуба: игроку В ЛЮБОМ случае еще будет играть и играть...