Свитолина – Осигве. Лучшие моменты матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
В поединке первого круга украинка одолела 17-летнюю американку Уитни Осигве (№109 WTA) - 6:1, 7:5.
Во втором круге Элина сразится против Винус Уильямс (№52 WTA).
Источник — US Open
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