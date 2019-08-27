Ястремская – Никулеску. Лучшие моменты матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом круге украинка в трех сетах одолела румынку Монику Никулеску (№105 WTA) - 6:4, 1:6, 6:2.
В следующем раунде Даяна сразится против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA).
Источник — US Open
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