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ЯСТРЕМСКАЯ: «Впервые играла с кем-то, кто постоянно режет с форхенда»

Украинская теннисистка – о победе над Моникой Никулеску

  • 27.08.2019 09:36
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ЯСТРЕМСКАЯ: «Впервые играла с кем-то, кто постоянно режет с форхенда»
© WTA. Даяна Ястремская
 
«Мне не очень нравится играть с теннисистками такого стиля, но нужно проходить их, поэтому приходится с ними играть.
 
Впервые я сыграла с соперницей, которая с форхенда пробивает только резаные удары, и это было немного трудно. Но я смогла приспособиться. Старалась играть в свой теннис и действовать разнообразно. 
 
Это была моя тактика не только на игру с Никулеску. Я хотела что-то менять, попробовать что-то новое, посмотрим, как будет получаться в будущем», – сказала Ястремская.
 
В следующем раунде Даяна сразится против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA). 
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Источник — WTA

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