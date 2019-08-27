ЯСТРЕМСКАЯ: «Впервые играла с кем-то, кто постоянно режет с форхенда»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) рассказала о дебютной победе в основной сетке US Open, которая пришлась на матч с румынкой Моникой Никулеску (№105 WTA).
«Мне не очень нравится играть с теннисистками такого стиля, но нужно проходить их, поэтому приходится с ними играть.
Впервые я сыграла с соперницей, которая с форхенда пробивает только резаные удары, и это было немного трудно. Но я смогла приспособиться. Старалась играть в свой теннис и действовать разнообразно.
Это была моя тактика не только на игру с Никулеску. Я хотела что-то менять, попробовать что-то новое, посмотрим, как будет получаться в будущем», – сказала Ястремская.
В следующем раунде Даяна сразится против шведки Ребекки Петерсон (№71 WTA).
Источник — WTA
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