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Даяна Ястремская – Моника Никулеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на US Open

  • 25.08.2019 21:38
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Даяна Ястремская – Моника Никулеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В понедельник, 26 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате США по теннису
 
В первом круге украинка сыграет против румынки Моники Никулеску (№105 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №4 после встречи Мартич - Зиданшек. Ориентировочное время начала поединка  – 19:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
Во втором круге победительница матча сразится против Моники Пуиг (№59 WTA) или Ребекки Петерсон (№71 WTA). 
 

 

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Источник — Sport.ua

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