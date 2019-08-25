Даяна Ястремская – Моника Никулеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 26 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате США по теннису
В первом круге украинка сыграет против румынки Моники Никулеску (№105 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №4 после встречи Мартич - Зиданшек. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится против Моники Пуиг (№59 WTA) или Ребекки Петерсон (№71 WTA).
Источник — Sport.ua
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