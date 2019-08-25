Элина Свитолина – Уитни Осигве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 26 августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA). сыграет первый матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
Украинка проведет поединок первого круга против 17-летней американки Уитни Осигве (№109 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №17 после матча ATP Фоньини – Опелка. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится против Винус Уильямс (№52 WTA) или Чжэн Сайсай (№38 WTA).
Источник — Sport.ua
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