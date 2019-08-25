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Элина Свитолина – Уитни Осигве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на US Open

  • 25.08.2019 21:08
  • 1658 просмотров
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Уитни Осигве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина
В понедельник, 26 августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA).  сыграет первый матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.
 
Украинка проведет поединок первого круга против 17-летней американки Уитни Осигве (№109 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №17 после матча ATP Фоньини – Опелка. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
Во втором круге победительница матча сразится против Винус Уильямс (№52 WTA) или Чжэн Сайсай (№38 WTA). 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 25.08.2019 21:13
    -1
    один круг тоже хорошо)
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