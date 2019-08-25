БЕЙГЕЛЬЗИМЕР: «Свитолина имеет хорошие шансы на победу над Осигве»

Юлия Бейгельзимер поделилась мнением о стартовом матче Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису, в котором первая ракетка Украины Бывшая украинская теннисисткаподелилась мнением о стартовом матче Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису, в котором первая ракетка Украины сыграет против американки Уитни Осигве

«Соперницей Элины в первом круге станет Уитни Осигве, которая получила wild card в основную сетку. Молодая американка отличается невысоким ростом и очень быстрым передвижением по корту. Я бы сказала, что она проповедует скорее контратакующий теннис, хотя ее удар справа может быть опасен своим сильным вращением даже тогда, когда она не старается сыграть очень активно. По характеру она довольно дерзка и это помогает ей играть против любого соперника, не задумываясь о том, кто же перед ней стоит.

Конечно, чисто психологически, обе теннисистки будут под давлением. Уитни – потому что она играет дома, а Элина – потому что соперница намного младше ее и имеет за собой поддержку болельщиков. Первый круг всегда играть непросто, так что я уверена, что волнение будет присутствовать. Я думаю, что основное преимущество Элины в опыте, в том, как справляться с такими ситуациями. Она лучше играет со счетом, не паникует и очень хорошо борется. Сложность будет в том, что она наверняка недостаточно знает соперницу.

В целом, мне кажется, будет интересный матч и Элина имеет хорошие шансы на победу», – сказала Бейгельзимер.

Матч Свитолина – Осигве состоится в понедельник, 26 августа. Ориентировочное время начала – 21:30 по Киеву.