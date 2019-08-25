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Джокович сыграл на фортепиано и спел We are the champions

Сербский теннисист готовится к US Open -2019

  • 25.08.2019 11:49
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Джокович сыграл на фортепиано и спел We are the champions
© twitter
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович взял уроки игры на фортепиано у американской пианистки Лолы Астановы. Джокович во время игры исполнил хит группы Queen We are the champions.
 
Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
 
В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября. В первом круге US Open 2019 Новак встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
 
Напомним, что на US Open выступят четыре украинки.
 
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Источник — Sport.ua

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