Джокович сыграл на фортепиано и спел We are the champions

13:07 — AdvocatusDei

Оооо, лохоботы динамовские очнулись ну пока , Трансфер, общайтесь между собой, дорогие ...

13:05 — AdvocatusDei

Мы то все видели игру этих «дральщиков» может на 0.5% мастеровитее динамо, + тренер был.... ...

13:03 — AdvocatusDei

Ты серьёзно!? Виротомо пол команды распродали приходится себя только этим и утешать... с...

13:02 — New Zealander

О, динамівці прийнялися мінусувати "неугодных", тобто тих, думка яких їх дратує.