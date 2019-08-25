Рейтинг WTA. Ястремская повторила свой рекорд

11:39 — Sunrise

Насчёт гены я согласен, лаеда это если я не ошибаюсь евил - то еще чмо... Ну а Жека не духовный л...

11:39 — AdvocatusDei

Я уже тебе писал как то в этом контексте... играйте на первенство Киевской области... будите вечн...

11:36 — AdvocatusDei

Ой, слушай, я тоже могу перечислять все отбросы секты кубка кубков 75-о года.. лаеда, многоаккаун...

11:31 — Trasher311987

Надо быть реалистами. Лч это большие деньги сильные составы стабильная посещаемость и т.д. Выходи...

11:31 — Sunrise

Так вот такие вот и делают отношение к шахтёру негативным. Скажи что я не прав? Со стороны Динамо...