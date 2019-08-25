Рейтинг WTA. Ястремская повторила свой рекорд

Перед стартом основной сетки US Open был обновлен рейтинг WTA, в котором больших изменений не произошло.
Свое 5-е место сохранила украинка Элина Свитолина, а Даяна Ястремская вернулась на 32-е место, повторив свой рекорд. В топ-100 остаются Леся Цуренко (40) и Катерина Козлова (76).
Не произошло крупных изменений и в топ-10, а первым номером остается Наоми Осака.
Источник — Sport.ua
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