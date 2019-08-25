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Рейтинг WTA. Ястремская повторила свой рекорд

4 украинские теннисистки в топ-100 WTA

  • 25.08.2019 10:51
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Рейтинг WTA. Ястремская повторила свой рекорд
© wtatennis.com

Перед стартом основной сетки US Open был обновлен рейтинг WTA, в котором больших изменений не произошло.

Свое 5-е место сохранила украинка Элина Свитолина, а Даяна Ястремская вернулась на 32-е место, повторив свой рекорд. В топ-100 остаются Леся Цуренко (40) и Катерина Козлова (76).

Все они выступят на US Open.

Не произошло крупных изменений и в топ-10, а первым номером остается Наоми Осака.

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Источник — Sport.ua

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