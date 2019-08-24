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Элина СВИТОЛИНА: «Сыграть в паре с Монфисом? Точно не на US Open»

Украинка пока не планирует выступление в миксте со своим бойфрендом

  • 24.08.2019 13:58
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Элина СВИТОЛИНА: «Сыграть в паре с Монфисом? Точно не на US Open»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина заявила, что пока что не планирует выступать в миксте в паре со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом:

«На данный момент я не думаю, что это произойдет. По крайней мере, точно не на US Open. Может быть, в следующем году на Уимблдоне. Но я не настолько в этом уверена.

Существует высокий риск получить травму, и мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. А в будущем, я уверена, это может произойти».

На US Open-2019 Свитолина стартует в понедельник.

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Источник — Tennis World USA

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