Элина СВИТОЛИНА: «Сыграть в паре с Монфисом? Точно не на US Open»

Элина Свитолина заявила, что пока что не планирует выступать в миксте в паре со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом:

«На данный момент я не думаю, что это произойдет. По крайней мере, точно не на US Open. Может быть, в следующем году на Уимблдоне. Но я не настолько в этом уверена.

Существует высокий риск получить травму, и мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. А в будущем, я уверена, это может произойти».

На US Open-2019 Свитолина стартует в понедельник.