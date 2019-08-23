Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

US Open. Свитолина и Ястремская начнут в понедельник

Козлова и Цуренко сыграют первые матчи во вторник

  • 23.08.2019 19:13
  • 518 просмотров
  • 1 комментарий
US Open. Свитолина и Ястремская начнут в понедельник
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В понедельник, 26 августа, стартуют первые матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. Украину на US Open в одиночном разряде представляют четыре теннисистки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова. Первые две спортсменки волею жребия оказались в нижней части турнирной сетки, остальные – в верхней.
 
В понедельник на корты Нью Йорка выйдет нижняя часть женской сетки. Параллельно с ними будет играть верхняя часть мужской сетки одиночного разряда. Соответственно потенциальные игровые дни Свитолиной и Ястремской: понедельник, среда, пятница и воскресенье.
 
Потенциальные игровые дни Цуренко и Козловой: вторник, четверг, суббота и следующий понедельник.
 
Начало игровых дней на US Open в 18:00 по Киеву.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 23.08.2019 19:35
    +1
    Нормік, лише б на на ранкові запуски ставили наших)))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 23.08.2019 19:35
    +1
    Нормік, лише б на на ранкові запуски ставили наших)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности