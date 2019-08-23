US Open. Свитолина и Ястремская начнут в понедельник

В понедельник, 26 августа, стартуют первые матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. Украину на US Open в одиночном разряде представляют четыре теннисистки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова. Первые две спортсменки волею жребия оказались в нижней части турнирной сетки, остальные – в верхней.

В понедельник на корты Нью Йорка выйдет нижняя часть женской сетки. Параллельно с ними будет играть верхняя часть мужской сетки одиночного разряда. Соответственно потенциальные игровые дни Свитолиной и Ястремской: понедельник, среда, пятница и воскресенье.

Потенциальные игровые дни Цуренко и Козловой: вторник, четверг, суббота и следующий понедельник.

Начало игровых дней на US Open в 18:00 по Киеву.