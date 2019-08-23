ФОТО. Свитолина в Нью-Йорке встретилась с Майком Тайсоном

Украинская теннисистка Элина Свитолина перед началом турнира US Open 2019 вместе со своим парнем Гаэль Монфисом посетила вечеринку в Нью-Йорке.
Украинка, которая посеяна под 5-м номером на Открытом чемпионате США, выложила в соцсеть Instagram совместный снимок с Майком Тайсоном и его дочерью Миланой, которая занимается теннисом.
Источник — Instagram
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