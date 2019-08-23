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ФОТО. Свитолина в Нью-Йорке встретилась с Майком Тайсоном

Украинская теннисистка с Гаэлем Монфисом посетила вечеринку перед US Open

  • 23.08.2019 17:59
  • 868 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Свитолина в Нью-Йорке встретилась с Майком Тайсоном
© Instagram
Украинская теннисистка Элина Свитолина перед началом турнира US Open 2019 вместе со своим парнем Гаэль Монфисом посетила вечеринку в Нью-Йорке.
 
Украинка, которая посеяна под 5-м номером на Открытом чемпионате США, выложила в соцсеть Instagram совместный снимок с Майком Тайсоном и его дочерью Миланой, которая занимается теннисом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soooo , about last night... 💃🏾💃🏼🕺🏾🕺🏾 @tasteoftennis 🧩🧩

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    andreypoltava131
    online
    andreypoltava131, 23.08.2019 18:20
    -1
    2 уже отметились))
    Ссылка
    serg
      serg, 23.08.2019 18:15
    +4
    Hottabych, 23.08.2019 18:08
    Если бы,чуть-чуть затемнили фото,то все бы увидели только Элину
    да-да, а если заметно осветлить, то исчезнет уже Элина)))
    Ссылка
    andreypoltava131
    online
    andreypoltava131, 23.08.2019 18:13
    -3
    ну давайте..ватники-расисты.....ваш выход)))
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 23.08.2019 18:08
    +8
    Если бы,чуть-чуть затемнили фото,то все бы увидели только Элину
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 23.08.2019 18:08
    +8
    Если бы,чуть-чуть затемнили фото,то все бы увидели только Элину
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 23.08.2019 18:15
    +4
    Hottabych, 23.08.2019 18:08
    Если бы,чуть-чуть затемнили фото,то все бы увидели только Элину
    да-да, а если заметно осветлить, то исчезнет уже Элина)))
    Ссылка
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