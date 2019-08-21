Сергей СТАХОВСКИЙ: «Пока не понимаю, что происходит»

Вчера Сергей Стаховский в первом раунде квалификации US Open-2019 проиграл Николе Куну – 4:6, 4:6.
Украинец прокомментировал свою неудачу:
«Тут проблема ряда поражений, а не одного отдельного. Чувствую определенную раздраженность, и пока не понимаю, что происходит. Когда пойму – смогу прокомментировать более развернуто».
Источник — XSport
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