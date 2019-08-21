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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Смогла переломить ход поединка в свою пользу»

Украинская теннисистка – о первой победе в квалификации US Open

  • 21.08.2019 10:20
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Смогла переломить ход поединка в свою пользу»
© btu.org.ua. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о своей первой победе в квалификации Открытого чемпионата США.
 
«Накануне турнира я была очень взволнована, так как мне еще не удавалось пройти здесь круг даже на юниорском уровне. Сегодня мне удалось постоянно оставаться в матче, ничего не менять в своей игре и это помогло переломить ход поединка. Я чувствовала, что рано или поздно она должна была сломаться и, когда она стала чуть больше ошибаться, я начала изматывать ее дальше и дальше своей игрой и возвращать как можно больше мячей обратно в корт. 
 
Должна сказать, что в нашем матче в Ландисвилле она играла в несколько раз хуже, очень много ошибалась и дарила мне много простых мячей, но тут у нее явно игра пошла лучше и все ее мощные удары начали проходить. Она все попадала, а я только бегала и играла немного коротко, давая ей шансы разводить мяч по корту. Этот матч был намного лучше с ее стороны, но хорошо что я могла оставаться спокойной и перевернуть ход игры в свою пользу».
 
Ранее Завацкой никогда не удавалось победить в Нью-Йорке даже на юниорском уровне
 
«Никогда не задумывалась на каком месте для меня этот турнир среди всех мэйджоров. Тут всегда было очень тяжело для меня, я постоянно попадала на какую-то американку и ей все хлопали даже на моих двойных ошибках. Ментально это очень сложно выдержать. Также тут всегда очень жарко и переносить такой солнцепек для меня нелегко, поэтому этот Шлем для меня всегда казался самым тяжелым. Но сегодня я прошла очень сложный матч и рада, что смогла не сломаться и выиграть его».
 
Катарина рассказала, кто поддерживает ее на трибунах в Нью-Йорке
 
«На турнире со мной тренер Жан-Рене Лиснар. Здесь в Нью-Йорке у меня живет тетя, поэтому она приходила на мой матч и также мама с папой приехали. Группа поддержки отличная! (смеется) Я очень рада, что мои родители могут иногда вместе приезжать на турнир Большого Шлема и видеть, как я играю».
 
Во втором круге квалификации соперницей украинки стала экс-45-я ракетка мира, немецкая теннисистка Анна-Лена Фридсам, которая сейчас занимает 231-ю строчку в рейтинге WTA
 
«Вообще не знаю ее и ее игру. Мой тренер мне расскажет о ней немного вечером в среду, какой у нее стиль игры, но все же я всегда стараюсь навязать свой теннис. Я заметила, что иногда мне не помогает до матча смотреть, какие элементы соперник лучше или хуже делает, я начинаю забывать фокусироваться на себе и на своей игре, а концентрируюсь чересчур на сопернице. По ходу матча, в любом случае, я буду понимать, что мне делать. Может, в тот день ее лучший удар как раз таки не пойдет, а я буду ожидать другого».
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Источник — Большой теннис Украины

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