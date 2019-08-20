US Open. Завацкая выиграла в первом раунде квалификации

В первом раунде квалификации US Open 19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая встречалась с представительницей Израиля Юлией Глушко.
Украинка победила в трех сетах - 5:7, 6:3, 6:2.
В следующем круге квалификации Завацкая сразится с Анной-Леной Фридзам из Германии.
Источник — Sport.ua
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