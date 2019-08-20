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US Open. Завацкая выиграла в первом раунде квалификации

Украинка продолжит борьбу на турнире

  • 20.08.2019 20:42
  • 1157 просмотров
  • 1 комментарий
US Open. Завацкая выиграла в первом раунде квалификации
© btu.org.ua

В первом раунде квалификации US Open 19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая встречалась с представительницей Израиля Юлией Глушко.

Украинка победила в трех сетах - 5:7, 6:3, 6:2.

В следующем круге квалификации Завацкая сразится с Анной-Леной Фридзам из Германии.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 20.08.2019 20:51
    -1
    Тяжеловато, с бывшей 91. Дальше будет тяжелее, с бывшей 67. Верю в молодых. Катюша, надо пятую в сетку.
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