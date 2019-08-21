Людмила Киченок проиграла парный четвертьфинал в Бронксе

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Игорь СУРКИС: «Я Динамо не брошу до последнего» 02:33 — roman ready Не зря же Ребров ушел 2017г. и не видел, что с имеющимся подбором игроков что бы можно удовлетво... 02:24 — Forever_young_14 Есть два возможных варианта развития гипотетической ситуации: 1) Если клуб - это нектар, то должн... 02:19 — sokolyk Может, не надо доводить до последнего? 02:06 — Axmetov1 А ещё меня очень смешат рыночные люди,которые думают,что клуб можно выставить на продажу,как трус...

Лобановский и Маслов попали в топ-50 тренеров за всю историю футбола 02:30 — Ярослав Черняев Позволю не согласиться. Если бы Барселону тренировал я,то ничего бы ни Барса ни Месси не получили... 02:20 — Axmetov1 И вообще,для меня странно слышать о воспитании ЗМ.Тренер,есть тренер и без его идеи,тактики и воз... 02:14 — Axmetov1 Лобановский лучший тренер,который у нас был,но понятно,что если сравнивать с современным футболом... 02:14 — Ярослав Черняев так кто то же минусует, просто по приколу, без объяснения причин 02:09 — Axmetov1 Так,а что здесь комментировать?Адекватные люди и не спорят.