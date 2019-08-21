Людмила Киченок проиграла парный четвертьфинал в Бронксе

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Галиной Воскобоевой из Казахстана проиграла в четвертьфинале парного турнира на харде в американском Бронксе. Матч, длившийся 1 час и 13 минут, закончился за два сета.
WTA. Бронкс (США). Парный разряд. 1/4 финала.
Людмила Киченок (Украина) / Галина Воскобоева (Казахстан) – Чан Хао-Чин / Латиша Чан (обе – Китайский Тайбэй) – 3:6, 4:6.
Напомним, в 1/8 финала украинско-казахстанская пара обыграла дуэт Оксана Калашникова (Грузия) / Мария Санчес (США) – 6:2, 5:7, [10:6].
Источник — Sport.ua
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