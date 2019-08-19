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Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Бронксе

Украинка выступает в паре вместе с Галиной Воскобоевой из Казахстана

  • 19.08.2019 00:59
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Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Бронксе
© БТУ. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Галиной Воскобоевой из Казахстана вышли в четвертьфинал парного турнира на харде в американском Бронксе.

WTA. Бронкс (США). Парный разряд. 1/8 финала.

Людмила Киченок (Украина) / Галина Воскобоева (Казахстан) – Оксана Калашникова (Грузия) / Мария Санчес (США) – 6:2, 5:7, [10:6].

В четвертьфинале украинско-казахстанская пара сыграет против победителя пары Виктория Кузьмова (Словакия) / Александра Саснович (Беларусь) – Чан Хао-Чин / Латиша Чан (обе – Китайский Тайбэй).

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Источник — Sport.ua

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