Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Бронксе

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Галиной Воскобоевой из Казахстана вышли в четвертьфинал парного турнира на харде в американском Бронксе.
WTA. Бронкс (США). Парный разряд. 1/8 финала.
Людмила Киченок (Украина) / Галина Воскобоева (Казахстан) – Оксана Калашникова (Грузия) / Мария Санчес (США) – 6:2, 5:7, [10:6].
В четвертьфинале украинско-казахстанская пара сыграет против победителя пары Виктория Кузьмова (Словакия) / Александра Саснович (Беларусь) – Чан Хао-Чин / Латиша Чан (обе – Китайский Тайбэй).
Источник — Sport.ua
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