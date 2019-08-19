Рейтинг ATP. Медведев дебютировал в топ-5, Баутиста-Агут – в топ-10

Предыдущая неделя прошла на кортах Цинциннати. В финале сыграли Даниил Медведев и Давид Гоффен, победил россиянин.
Этот триумф позволил 23-летнему теннисисту дебютировать в топ-5 мирового рейтинга.
Кеи Нисикори и Стефанос Циципас немного опустились, также в топ-10 дебютировал Роберто Баутиста-Агут, вытеснивший Фабио Фоньини.
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский добавил одну строчку, а Илья Марченко поднялся на 33 позиции.
В Чемпионской гонке Даниил Медведев обошел Стефаноса Циципаса и теперь также пятый. Остальные теннисисты из первой восьмерки сохранили позиции.
Источник — Sport.ua
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