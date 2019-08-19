Медведев выиграл турнир в Цинцинатти

В финальном противостоянии Мастерса в Цинцинатти россиянин Даниил Медведев обыграл француза Давида Гоффена. Счет матча – 7:6 (3), 6:4.
Эта победа стала 44-й для россиянина в нынешнем сезоне. Медведев сыграл второй подряд финал Мастерсов, неделю назад он без шансов проиграл Рафаэлю Надалю в Монреале.
Источник — Sport.ua
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