Медведев выиграл турнир в Цинцинатти

03:28 — Vishnevskiy

Вот тварь, он думает что эта 41 тысяча гадости про него в интернете не пишет.

03:21 — Видео |

и не управлять клубом, а нанять топ менеджера, который умеет и будет заниматься клубом, конечно к...

03:20 — Владимир Копяк

То,что Игорек в курсе того, что люди пишут о его команде, уже хорошо.Но ведь все в другом! Когда ...

03:18 — Видео |

когда вам предлагают за циганкова 25лям то нужно продавать, а не ждать пока он никому не нужен бу...

03:18 — New Zealander

Хм. То игроки обманули всех болельщиков и виноваты, то игроки выложились на полную. Ты уже опреде...

03:13 — Mr.Value

Ахаха, так и знал, что Игорёк читает комментарии)

02:58 — Андрей Овчаренко

"Я болельщиков могу слушать вот эту 41 тысячу, которая пришла подержать команду с «Брюгге». Котор...

02:49 — Manticora

Мудак !!! Гнать в шею!!!