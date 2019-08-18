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ФОТО ДНЯ. Страстный поцелуй Свитолиной и Монфиса на корте

Звездная пара находит время для проявления чувств

  • 18.08.2019 11:08
  • 4432 просмотра
  • 15 комментариев
ФОТО ДНЯ. Страстный поцелуй Свитолиной и Монфиса на корте
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась совместным фото с бойфрендом Гаэлем Монфисом. 
 
Звездная пара не только проводит совместные тренировки, но и находит время для проявления чувств.
 
Напомним, со следующей недели Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга. Следующим ее турниром станет US Open, основная сетка которого стартует с 26 августа.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤💙🧩🧩 Credit 📷: @ccsnaps13

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 18.08.2019 12:20
    +1
    пришел посмотреть на страстный поцилунок, а они только чмокнулись. обломал меня спорт.уа ;)
    Ссылка
    Odin
      Odin, 18.08.2019 12:19
    +1
    Ivan Kuchmin, 18.08.2019 11:19
    А представь его семья скажет то же самое
    Его семья гордится. Сын замутил с Белой Госпожой)))
    Ссылка
    nosach50
    online
      nosach50, 18.08.2019 12:15
    -1
    Фу!!!
    Ссылка
    Dmytro Bondarenkov
    online
      Dmytro Bondarenkov, 18.08.2019 12:00
    -2
    alefteev77, 18.08.2019 11:53
    Новости про Гаеля Монфиса - это лакмусовая бумажка на количество расистов на данном сайте.
    Оказывается среди нас много псевдолюдей. Которые визуально похожи на людей - а внутри настоящие животные, ибо судят о человеке по цвету кожи
    Гаель - отличный парень и позитивная личность. Он достойный человек, настоящий человек. А не обвертка.
    Ты больной ублюдок!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.08.2019 11:53
    +1
    Новости про Гаеля Монфиса - это лакмусовая бумажка на количество расистов на данном сайте.
    Оказывается среди нас много псевдолюдей. Которые визуально похожи на людей - а внутри настоящие животные, ибо судят о человеке по цвету кожи
    Гаель - отличный парень и позитивная личность. Он достойный человек, настоящий человек. А не обвертка.
    Ссылка
    Серж Пир
    online
    Серж Пир, 18.08.2019 11:42
    -1
    antnsmsn, 18.08.2019 11:40
    Ух. Страсть какая. Прям огонь. P.S. Расисты, вы точно такие же обезьяны, и точно так де произошли из северной Африки, как и этот темнокожий парень, только его предки подзадержались там чуть дольше. А если сравнивать его жизненные достижения и ваши — картина будет очень плачевна, и не для него. Перестаньте быть неразвитыми животными, пожалуйста.
    Никакой свободы выбора. Или ты от обезьяны, или от евреев, теперь вот от негров. Это пиз...ц товарищи
    Ссылка
    Серж Пир
    online
    Серж Пир, 18.08.2019 11:41
    -5
    marko2020, 18.08.2019 11:38
    Как же жаль отца Элины, видеть как твою дочь тягает чернокожий - просто мечта любого украинского отца.
    Ух ты какой расист Да ладно, хотя мои родаки бы тоже прозрели, если бы я мулатку знакомится привёл. И ведь были варики, были
    Ссылка
    antnsmsn
      antnsmsn, 18.08.2019 11:40
    +1
    Ух. Страсть какая. Прям огонь. P.S. Расисты, вы точно такие же обезьяны, и точно так де произошли из северной Африки, как и этот темнокожий парень, только его предки подзадержались там чуть дольше. А если сравнивать его жизненные достижения и ваши — картина будет очень плачевна, и не для него. Перестаньте быть неразвитыми животными, пожалуйста.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 18.08.2019 11:39
    +3
    Чергове підтвердження того, що зараз відбувається зі Світоліною на корті - тенніс на другому плані
    Ссылка
    serge_chibo
      serge_chibo, 18.08.2019 11:38
    +5
    Ну и где страсть? Просто чмок, не более...
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 18.08.2019 11:38
    +2
    Как же жаль отца Элины, видеть как твою дочь тягает чернокожий - просто мечта любого украинского отца.
    Ссылка
    Dmytro Bondarenkov
    online
      Dmytro Bondarenkov, 18.08.2019 11:26
    0
    Ужас!
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 18.08.2019 11:21
    +4
    Сантии веды Перуна она явно не слушала и с законами чистоты крови не ознакомлена
    Ссылка
    Ivan Kuchmin
      Ivan Kuchmin, 18.08.2019 11:19
    0
    stopor2016, 18.08.2019 11:14
    Тьфу , прости Господи ...
    А представь его семья скажет то же самое
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 18.08.2019 11:14
    +6
    Тьфу , прости Господи ...
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 18.08.2019 11:14
    +6
    Тьфу , прости Господи ...
    Ссылка
    serge_chibo
      serge_chibo, 18.08.2019 11:38
    +5
    Ну и где страсть? Просто чмок, не более...
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 18.08.2019 11:21
    +4
    Сантии веды Перуна она явно не слушала и с законами чистоты крови не ознакомлена
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 18.08.2019 11:39
    +3
    Чергове підтвердження того, що зараз відбувається зі Світоліною на корті - тенніс на другому плані
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 18.08.2019 11:38
    +2
    Как же жаль отца Элины, видеть как твою дочь тягает чернокожий - просто мечта любого украинского отца.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 18.08.2019 12:20
    +1
    пришел посмотреть на страстный поцилунок, а они только чмокнулись. обломал меня спорт.уа ;)
    Ссылка
    Odin
      Odin, 18.08.2019 12:19
    +1
    Ivan Kuchmin, 18.08.2019 11:19
    А представь его семья скажет то же самое
    Его семья гордится. Сын замутил с Белой Госпожой)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.08.2019 11:53
    +1
    Новости про Гаеля Монфиса - это лакмусовая бумажка на количество расистов на данном сайте.
    Оказывается среди нас много псевдолюдей. Которые визуально похожи на людей - а внутри настоящие животные, ибо судят о человеке по цвету кожи
    Гаель - отличный парень и позитивная личность. Он достойный человек, настоящий человек. А не обвертка.
    Ссылка
    antnsmsn
      antnsmsn, 18.08.2019 11:40
    +1
    Ух. Страсть какая. Прям огонь. P.S. Расисты, вы точно такие же обезьяны, и точно так де произошли из северной Африки, как и этот темнокожий парень, только его предки подзадержались там чуть дольше. А если сравнивать его жизненные достижения и ваши — картина будет очень плачевна, и не для него. Перестаньте быть неразвитыми животными, пожалуйста.
    Ссылка
    Dmytro Bondarenkov
    online
      Dmytro Bondarenkov, 18.08.2019 11:26
    0
    Ужас!
    Ссылка
    Ivan Kuchmin
      Ivan Kuchmin, 18.08.2019 11:19
    0
    stopor2016, 18.08.2019 11:14
    Тьфу , прости Господи ...
    А представь его семья скажет то же самое
    Ссылка
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