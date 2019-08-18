ФОТО ДНЯ. Страстный поцелуй Свитолиной и Монфиса на корте

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась совместным фото с бойфрендом Гаэлем Монфисом.
Звездная пара не только проводит совместные тренировки, но и находит время для проявления чувств.
Напомним, со следующей недели Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга. Следующим ее турниром станет US Open, основная сетка которого стартует с 26 августа.
Источник — Instagram
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Оказывается среди нас много псевдолюдей. Которые визуально похожи на людей - а внутри настоящие животные, ибо судят о человеке по цвету кожи
Гаель - отличный парень и позитивная личность. Он достойный человек, настоящий человек. А не обвертка.
Оказывается среди нас много псевдолюдей. Которые визуально похожи на людей - а внутри настоящие животные, ибо судят о человеке по цвету кожи
Гаель - отличный парень и позитивная личность. Он достойный человек, настоящий человек. А не обвертка.
Оказывается среди нас много псевдолюдей. Которые визуально похожи на людей - а внутри настоящие животные, ибо судят о человеке по цвету кожи
Гаель - отличный парень и позитивная личность. Он достойный человек, настоящий человек. А не обвертка.
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