София КЕНИН: «Со Свитолиной очень тяжело играть»

Американская теннисистка София Кенин прокомментировала свою победу над Элиной Свитолиной в третьем раунде турнира в Цинциннати:

«После неудачного матчбола я собралась и продолжила бороться. С Элиной очень тяжело играть, эта победа особенная. Я очень горжусь собой и довольна уровнем показанного тенниса.

Сегодня мы обе играли очень хорошо и оставили на корте все силы во время этих затяжных розыгрышей.

Перед началом тай-брейка я сказала себе, что нужно сразу же вырваться вперед. Я была уверена в своих силах, потому что уже побеждала Элину на тай-брейке первого сета на прошлой неделе.

Когда счёт стал 5:1, я поняла, что теперь у меня есть возможность победить».