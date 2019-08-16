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София КЕНИН: «Со Свитолиной очень тяжело играть»

Американка – о победе над Элиной Свитолиной

  • 16.08.2019 11:55
  • 845 просмотров
  • 1 комментарий
София КЕНИН: «Со Свитолиной очень тяжело играть»
© WTA. София Кенин

Американская теннисистка София Кенин прокомментировала свою победу над Элиной Свитолиной в третьем раунде турнира в Цинциннати:

«После неудачного матчбола я собралась и продолжила бороться. С Элиной очень тяжело играть, эта победа особенная. Я очень горжусь собой и довольна уровнем показанного тенниса.

Сегодня мы обе играли очень хорошо и оставили на корте все силы во время этих затяжных розыгрышей. 

Перед началом тай-брейка я сказала себе, что нужно сразу же вырваться вперед. Я была уверена в своих силах, потому что уже побеждала Элину на тай-брейке первого сета на прошлой неделе.

Когда счёт стал 5:1, я поняла, что теперь у меня есть возможность победить».

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 16.08.2019 12:09
    +2
    Та дивитися на гру ще важче, так що не скаржилася б Кенін
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.08.2019 12:09
    +2
    Та дивитися на гру ще важче, так що не скаржилася б Кенін
    Ссылка
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