Порторож. Стаховский вылетел в третьем раунде

Сегодня Сергей Стаховский в третьем раунде челленджера в Портороже (Словения) в трех сетах проиграл чеху Зденеку Колару. Матч продолжался 1 час и 56 минут.
3-й раунд
Зденек Колар (Чехия, 13) – Сергей Стаховский (Украина, 4) – 6:2, 3:6, 6:3
Ранее во втором раунде Стаховский обыграл Алессандро Бегу – 6:1, 7:5.
Источник — Sport.ua
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