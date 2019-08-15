Порторож. Стаховский вылетел в третьем раунде

23:44 — Andriy Korynchuk

Кащук вийшов під кінець, і зразу усилив гру Маріка, з Бабича такий тренер... Поки хоча би в полов...

23:43 — Alexey Antonenko

Сыграл бы так же. У нас 5 клубов в группе хоть когда-то было?

23:43 — Atlos

Я уверен что Аз бы и Динамо вынес влегкую..

23:43 — vladimirpa12

А кто еще так об...? Назови.

23:43 — UKRAINE FAN

Просто другие еще хуже .

23:43 — MetalKH

Место этих ручных собак в будочке

23:42 — Alexey Antonenko

Эт почти как Язь? Нап. Здоровенный нап. Нап, футболист моей мечты?

23:42 — dig_sum

8 даже матчей

23:42 — dig_sum

Да, глянул на 6 матчей с ДК и ШД забили 1 мяч. Как они вообще попали в зону еврокубков загадка.

23:41 — Atlos

Все ещё впереди