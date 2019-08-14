Порторож. Стаховский прошел дальше, Марченко выбыл из турнира

В словенском городе Порторож продолжается турнир серии ATP Challenger Tour на хардовом покрытии. Украинцы провели поединки второго раунда. Сергей Стаховский пробился в следующий раунд, а Илья Марченко выбыл из соревнований в одиночном разрядке.
ATP Challenger Tour
Порторож (Словения). 2-й раунд
Сергей Стаховский (Украина, 4) – Алессандро Бега (Италия) – 6:1, 7:5
Альяж Бедене (Словения, 1) – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 6:4, 6:2
В следующем раунде Сергей Стаховский сыграет против 13-го сеяного Зденека Коларжа из Чехии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.