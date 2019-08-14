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Порторож. Стаховский прошел дальше, Марченко выбыл из турнира

Украинские теннисисты сыграли матчи второго раунда турнира ATP Challenger Tour

  • 14.08.2019 23:08
  • 121 просмотр
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Порторож. Стаховский прошел дальше, Марченко выбыл из турнира
© БТУ. Сергей Стаховский

В словенском городе Порторож продолжается турнир серии ATP Challenger Tour на хардовом покрытии. Украинцы провели поединки второго раунда. Сергей Стаховский пробился в следующий раунд, а Илья Марченко выбыл из соревнований в одиночном разрядке.

ATP Challenger Tour

Порторож (Словения). 2-й раунд

Сергей Стаховский (Украина, 4) – Алессандро Бега (Италия) – 6:1, 7:5

Альяж Бедене (Словения, 1) – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 6:4, 6:2

В следующем раунде Сергей Стаховский сыграет против 13-го сеяного Зденека Коларжа из Чехии.

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Источник — Sport.ua

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