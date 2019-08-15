Даяна Ястремская – Светлана Кузнецова. Видеообзор матча

В игровой день 14 августа вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) закончила выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати, проиграв во втором круге экс-второй ракетке мира Светлане Кузнецовой из России (№153 WTA).
Смотрите лучшие моменты матча Даяна Ястремская – Светлана Кузнецова.
Источник — Sport.ua
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