Элина СВИТОЛИНА: «Я отлично подавала и здорово сыграла в защите»

08:31 — Сергій Овдій

Хреновая новость для болельщиков Динамо!🙁😟😞

08:22 — Sunrise

В твоих способностях по насасываанию никто уже не сомневается.

08:21 — nikniksan

А можно и Милевского подождать. Он подал уже документы на тренерскую лицензию. Весело будет и рез...

08:20 — Sunrise

Ну есть же Вернидуб ну зачем опять динамовское сердце....