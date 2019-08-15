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Элина СВИТОЛИНА: «Я отлично подавала и здорово сыграла в защите»

Украинка стартовала с победы

  • 15.08.2019 07:05
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Элина СВИТОЛИНА: «Я отлично подавала и здорово сыграла в защите»
© wtatennis.com

В матче второго круга турнира в Цинциннати украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно разобралась с Элизе Мертенс в двух сетах - 6:4, 6:1.

«Я ожидала, что это будет очень трудный матч. В начале игра проходила очень напряженно, Мертенс – теннисистка, которая действует на корте действительно агрессивно, поэтому она всегда играет в интенсивном темпе. Мне нужно было этого от нее ждать и очень быстро передвигаться по корту, чтобы постараться заработать шанс на брейк».

«Сегодня я отлично подавала и была этому рада. С задней линии я отыграла очень стабильно, в защите сыграла здорово. Мертенс старается отбить мяч рано и пытается диктовать игру, поэтому было важно оказывать на нее давление. Я воплотила план на игру? и это было очень здорово», - сказала Свитолина.

Следующей соперницей будет София Кенин.

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Источник — Большой теннис Украины

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