Завацкая разгромно проиграла во втором раунде турнира в Конкорде

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 127) завершила выступление в одиночном разряде на хардовом турнире ITF в Конкорде. Она уступила словачке Яне Чепеловой (WTA 158) в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 1 минуту.
ITF. Конкорд (США). 2-й раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Яна Чепелова (Словакия) – 1:6, 0:6
Напомним, ранее еще одна украинка Ангелина Калинина разгромно проиграла американке.
Источник — Sport.ua
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