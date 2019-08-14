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Завацкая разгромно проиграла во втором раунде турнира в Конкорде

Украинская теннисистка за один час уступила словачке в двух сетах

  • 14.08.2019 23:59
  • 325 просмотров
  • 1 комментарий
Завацкая разгромно проиграла во втором раунде турнира в Конкорде
© БТУ. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 127) завершила выступление в одиночном разряде на хардовом турнире ITF в Конкорде. Она уступила словачке Яне Чепеловой (WTA 158) в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 1 минуту.
 
ITF. Конкорд (США). 2-й раунд
 
Катарина Завацкая (Украина) – Яна Чепелова (Словакия) – 1:6, 0:6
 
Напомним, ранее еще одна украинка Ангелина Калинина разгромно проиграла американке.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ternow
      ternow, 15.08.2019 00:28
    0
    Ну так это же Чепелова...
    Ссылка
    ternow
      ternow, 15.08.2019 00:28
    0
    Ну так это же Чепелова...
    Ссылка
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