Калинина разгромно проиграла во втором раунде турнира в Конкорде

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Источник: Суркис предложил Михайличенко возглавить киевское Динамо 21:51 — bonv Категорично проти! 21:51 — bonv Категорично проти!

ОПРОС. Кто должен возглавить киевское Динамо после Хацкевича? 21:50 — Сергей Шец не в обиду всем болельщикам Киева,но кодга смотрел матчи ДК против Барсы и Реала, был горд за за... 21:46 — D1maS2018 Если Динамо - народная команда,то пусть народ выберет тренера !

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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо уволило Хацкевича 21:48 — Александр Пацюк Спасибо, Вечно_ Молодой_Четырнадцатый. 21:43 — Laeda шо за днища описаны в твоем посту? 21:41 — Александр Пацюк "Александр Пацюк, 14.08.2019 18:03 -8 Что в все пеняете на тренеров, на Суркиса. "Динамо Киев" вс...

Михайличенко и Заваров – кандидаты на пост и.о. тренера Динамо 21:46 — Brian Так оно так и получиться если тренером станет один из этих 2-х кандидатов да и любой другой наш т...