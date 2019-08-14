Калинина разгромно проиграла во втором раунде турнира в Конкорде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 133) завершила выступления в одиночном разряде на хардовом турнире ITF в Конкорде. Она уступила американке Усуэ Мэйтан Арконаде (WTA 191) в двух сетах. Матч продолжался ровно один час.
ITF. Конкорд (США). 2-й раунд
Ангелина Калинина (Украина, 6) – Усуэ Мэйтан Арконада (США) – 1:6, 2:6
Другая украинская теннисистка Катарина Завацкая, посеянная под 4-м номером, во втором раунде 14 августа вечером сыграет с Яной Чепеловой из Словакии.
Напомним, Ангелина Калинина, получившая 6-й номер посева, в первом раунде турнира обыграла представительницу Южной Кореи Хань На-Лэ (6:1, 6:3).
Источник — Sport.ua
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