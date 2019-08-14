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Калинина разгромно проиграла во втором раунде турнира в Конкорде

Украинская теннисистка за один час уступила американке в двух сетах

  • 14.08.2019 20:29
  • 769 просмотров
  • 2 комментария
Калинина разгромно проиграла во втором раунде турнира в Конкорде
© БТУ. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 133) завершила выступления в одиночном разряде на хардовом турнире ITF в Конкорде. Она уступила американке Усуэ Мэйтан Арконаде (WTA 191) в двух сетах. Матч продолжался ровно один час.
 
ITF. Конкорд (США). 2-й раунд
 
Ангелина Калинина (Украина, 6) – Усуэ Мэйтан Арконада (США) – 1:6, 2:6
 
Другая украинская теннисистка Катарина Завацкая, посеянная под 4-м номером, во втором раунде 14 августа вечером сыграет с Яной Чепеловой из Словакии.
 
Напомним, Ангелина Калинина, получившая 6-й номер посева, в первом раунде турнира обыграла представительницу Южной Кореи Хань На-Лэ (6:1, 6:3).
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.08.2019 21:24
    +2
    Кто следит за ITF, вряд ли должен удивляться. Арконада сейчас на ходу, а у Ангелины в игре застой.
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 20:36
    +3
    Пайду напьюсь валерьянки...

    Шо за моду взяли - проигрывать!
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
    online
      Владимир Белокриницкий, 14.08.2019 20:36
    +3
    Пайду напьюсь валерьянки...

    Шо за моду взяли - проигрывать!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.08.2019 21:24
    +2
    Кто следит за ITF, вряд ли должен удивляться. Арконада сейчас на ходу, а у Ангелины в игре застой.
    Ссылка
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