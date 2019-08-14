Ястремская – Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14:15 — Real Trent

Суркам нужно обьяву на work.ua дать, типа: Требуется тренер в фк. опыт работы -не важен,наличие д...

14:15 — Martin Cristofer

Лисого))

14:15 — Istm

Не треба ні Реброва, ні Михайличенка, ні Ріанчо, ні Дем'яненка, ні Блохіна, словом, нікого, хто п...

14:15 — rasheed_iverson

Ротань, Лужний, Шацьких і багатоіншихз динамівським серцем потирають руки.

14:14 — Martin Cristofer

Ребров показав, що він без ріанчо може, нічого

14:14 — cvsmit

Из квартала уже всех пристроили. Разве что парикмахера или свадебного фотографа.

14:14 — Atlos

С большой вероятностью команду пока возглавит Михайличенко, так как его ещё летом об этом просил...

14:13 — russol30

Нарешті, стільки чекав

14:13 — виталий махлинец

Може Луческу не зря приезжал ?