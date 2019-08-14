Ястремская – Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 14 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
В матче второго круга украинка встретится с экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой из России (№153 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на корте №10 после поединка Се Шувэй – Дженнифер Брэди. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Кузнецова
|1-й круг
|Возняцки (6-4 6-4) №19 WTA
|Севастова (7-6 6-7 6-4) №11 WTA
Ранее девушки не встречались.
В третьем круге победительница пары сразится против Юлии Путинцевой (№42 WTA) или Слоан Стивенс (№10 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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