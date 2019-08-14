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Ястремская – Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Цинциннати

  • 14.08.2019 14:01
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Ястремская – Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В среду, 14 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В матче второго круга украинка встретится с экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой из России (№153 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на корте №10 после поединка Се Шувэй – Дженнифер Брэди. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская        Кузнецова
1-й круг  Возняцки (6-4 6-4) №19 WTA   Севастова (7-6 6-7 6-4) №11 WTA
 
Ранее девушки не встречались.
 
В третьем круге победительница пары сразится против Юлии Путинцевой (№42 WTA) или Слоан Стивенс (№10 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

 

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Источник — Sport.ua

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