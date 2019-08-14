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Людмила Киченок выиграла парный матч в Цинциннати

Украинская теннисистка выступает в паре с Аленой Остапенко из Латвии

  • 14.08.2019 06:23
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Людмила Киченок выиграла парный матч в Цинциннати
© БТУ. Людмила Киченок
В первом раунде парного разряда турнира WTA в Цинциннати украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийской теннисисткой Аленой Остапенко обыграли дуэт Ракель Атаво (США) и Хань Синьюнь (Китай).
 
Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Игра прерывалась на некоторое время из-за дождя. Во втором раунде победителям будет противостоять пара Люси Градецка (Чехия) / Андреа Клепач (Словения). 
 
Напомним, Надежда Киченок и Эбигейл Спирс покинули турнир в Цинциннати, в первом круге украинка с американкой проиграли чешкам Каролине и Кристине Плишковым.
 
На минувшей неделе сестры Киченок выступали в парном разряде турнира в Торонто. Тогда Людмила уступила в первом раунде, а Надежда дошла до 1/4 финала.
 
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Источник — Sport.ua

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