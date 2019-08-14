Людмила Киченок выиграла парный матч в Цинциннати

В первом раунде парного разряда турнира WTA в Цинциннати украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийской теннисисткой Аленой Остапенко обыграли дуэт Ракель Атаво (США) и Хань Синьюнь (Китай).

Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Игра прерывалась на некоторое время из-за дождя. Во втором раунде победителям будет противостоять пара Люси Градецка (Чехия) / Андреа Клепач (Словения).

Напомним, Надежда Киченок и Эбигейл Спирс покинули турнир в Цинциннати , в первом круге украинка с американкой проиграли чешкам Каролине и Кристине Плишковым.

На минувшей неделе сестры Киченок выступали в парном разряде турнира в Торонто. Тогда Людмила уступила в первом раунде, а Надежда дошла до 1/4 финала.

