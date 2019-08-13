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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Главная цель – хороший результат на US Open»

Украинская теннисистка – о победе над Каролиной Возняцки

  • 13.08.2019 14:36
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Главная цель – хороший результат на US Open»
© WTA. Даяна Ястремская

Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над Каролин Возняцки в первом раунде турнира в Цинциннати:

«В начале матча я не слишком комфортно чувствовала себя на корте. Потом я вошла в игру, старалась найти свою игру, свой ритм. Я ожидала, что Возняцки будет хорошо действовать в защите, потому что у неё такой стиль. Я же старалась показать вариативный теннис, не только играть агрессивно и мощно. Думаю, что мне это удалось.

Я считаю, что мой летний сезон проходит отлично. Я сыграла несколько матчей и, надеюсь, что сыграю еще несколько. Конечно, цель - это хороший результат на US Open. Я постараюсь отыграть хорошо здесь и подготовиться как можно лучше к старту мэйджора».

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Источник — WTA

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