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Леся Цуренко – Моника Пуиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Цинциннати

  • 13.08.2019 14:05
  • 869 просмотров
  • 2 комментария
Леся Цуренко – Моника Пуиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Леся Цуренко
Во вторник третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В матче первого круга украинка встретится с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико (№44 WTA), которая попала в основную сетку в статусе лаки-лузера. Встреча пройдет четвертым запуском на корте №10 после матча Жабер - Брэди. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против чешки Каролины Плишковой (№3 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 13.08.2019 15:09
    0
    Давай, Цурочко, це краще, ніж Андреєску. Україна з тобою!
    Ссылка
    sportik.ua
      sportik.ua, 13.08.2019 14:53
    0
    Не звично, читати про Цуренко, як про третю ракетку.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.08.2019 15:09
    0
    Давай, Цурочко, це краще, ніж Андреєску. Україна з тобою!
    Ссылка
    sportik.ua
      sportik.ua, 13.08.2019 14:53
    0
    Не звично, читати про Цуренко, як про третю ракетку.
    Ссылка
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