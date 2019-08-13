Леся Цуренко – Моника Пуиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
В матче первого круга украинка встретится с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико (№44 WTA), которая попала в основную сетку в статусе лаки-лузера. Встреча пройдет четвертым запуском на корте №10 после матча Жабер - Брэди. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница матча сразится против чешки Каролины Плишковой (№3 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.