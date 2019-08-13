Леся Цуренко – Моника Пуиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15:29 — J0e777

То есть ты хочешь сказать, что любой клуб приходит в так званую дирекцию УПЛ, платит деньги и на ...

15:28 — dig_sum

Ага, весь город Днепр пописан надписями "Суркис - в отставку". Без Шахтера дружба такая была.. Ша...

15:26 — Sunrise

Они вроде объяснили сами и будут размещать этот логотип.

15:25 — Sunrise

Я перечитал три раза и не вижу где там запрещается "САМА РОЗРОБКА". Как я вижу там всё решает дир...

15:25 — J0e777

А почему арендуполь голосовал против Фаворита и не надел погоны с его логотипом? Что бы не остави...