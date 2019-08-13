Порторож. Марченко стартовал с победы в двух сетах

Украинский теннисист Илья Марченко (№460, АТР) с победы стартовал на турнире категории «Челленджер» в словенском Портороже. В матче первого круга украинец в двух сетах обыграл марокканца Уго Ниса (№ 412, АТР) – 6:4, 6:2.
Во втором круге Марченко встретится с представителем Словении Альяжем Бедене (№ 90, АТР), посеянным под первым номером.
Отметим, что в парном разряде словенского тупнира состоится украинское дерби: Сергей Стаховский в паре с сербом Ненадом Зимоньичем сыграет против Ильи Марченко и словака Игоря Зеленая.
На прошлой неделе Марченнко дошел до полуфинала турнира в Пособланко.
Источник — Sport.ua
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