Порторож. Марченко стартовал с победы в двух сетах

Украинский теннисист Илья Марченко (№460, АТР) с победы стартовал на турнире категории «Челленджер» в словенском Портороже. В матче первого круга украинец в двух сетах обыграл марокканца Уго Ниса (№ 412, АТР) – 6:4, 6:2.

Во втором круге Марченко встретится с представителем Словении Альяжем Бедене (№ 90, АТР), посеянным под первым номером.

Отметим, что в парном разряде словенского тупнира состоится украинское дерби: Сергей Стаховский в паре с сербом Ненадом Зимоньичем сыграет против Ильи Марченко и словака Игоря Зеленая.

На прошлой неделе Марченнко дошел до полуфинала турнира в Пособланко.