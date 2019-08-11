Пособланко. Марченко проиграл в полуфинальном матче

В полуфинале соревнований второй сеяный украинец потерпел поражение от французского теннисиста Раяна Румана: 6:7(3), 2:6. В первом сете Марченко вел со счетом 5:3, однако упустил своё преимущество, не реализовав сетбол в девятом гейме.

По ходу встречи, которая продолжалась 1 час 47 минут, Илья подал два эйса при трех двойных ошибках, выиграл один из четырех брейк-поинтов и упустил три гейма на своей подаче.