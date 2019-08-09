Марченко вышел в полуфинал турнира ITF в Испании

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в полуфинал турнира ITF в испанском городе Пособланко.
В 1/4 финала Марченко обыграл француза Габриэля Пети со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Теперь в полуфинале украинец сыграет против француза Райана Румане.
Напомним, в матче 1/8 финала Марченко выиграл украинское дери у украинца Анатолия Петренко – 7:5, 6:0.
Источник — Sport.ua
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