Пособланко. Марченко выиграл украинское дерби у Петренко

Скрипник пока никого не меняет, странно

21:37 — vismut58

Может Худжамов и в атаке выручит? Пойдёт и забьёт как воротарь республики (у Кассиля в книге) *B...

21:34 — Amil Aliev

Пас вроде хороший у Мариуполя, но это не дело сидеть в автобусе домашний матч без ударов

21:31 — SKIF1927

Правильно говорить на ж идов, такое у них прозвище