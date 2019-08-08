Пособланко. Марченко выиграл украинское дерби у Петренко

Сегодня во втором раунде хардового турнира ITF в испанском Пособланко состоялась украинское дерби – Илья Марченко против Анатолия Петренко.
Второй сеяный Марченко одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.
2-й раунд
Анатолий Петренко (Украина) – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 0:6
В четвертьфинале Марченко сыграет с французом Габриэлем Пети.
Вчера в первом раунде Марченко обыграл испанца Давида Хорду Санчеса.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.