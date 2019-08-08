Посабланко. Марченко стартовал с победы

Та оно тебе надо ... Ну не знаешь шо там к чему и почему ну и мать его так. Самому дотумкать несп...

В оппозиционности данный персонаж замечен не бы

Вопрос неправильно поставлен. Надо так: почему Шеве не приходится учить Караваева подкатам, а физ...

Ну, просто не о чём писать и говорить, как о Луческу, кто он такой?

Фото хорошее. Нашел еще несколько причин поражения...

02:17 — Vladdal

Ага, спасибо. А то я в этих правилах запутался

01:52 — Stanislav Matusevych

Посев будет производиться по текущему рейтингу теннисисток после Цинциннати. Он не имеет отношени...

01:40 — Vladdal

"В различных соревнованиях сроки подачи заявок могут быть разными, но они определенны для каждого...