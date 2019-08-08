Посабланко. Марченко стартовал с победы

Украинец Илья Марченко с победы стартовал на турнире ITF в Посабланко (Испания). В матче первого круга Марченко, посеянный под вторым номером, обыграл испанца Давида Хорду Санчеса.
Илья Марченко (Украина) – Давид Хорда Санчес (Испания) – 6:2, 7:5
Следующий соперник Марченко определится в поединке ирландца Петера Ботвелла и украинца Анатолия Петренко.
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Источник — Sport.ua
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