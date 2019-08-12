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Рейтинг ATP. Монфис добавил 5 строчек, регресс Циципаса

Рафаэль Надаль сохранил вторую позицию, защитив победу на Открытом чемпионате Канады

  • 12.08.2019 09:59
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Рейтинг ATP. Монфис добавил 5 строчек, регресс Циципаса
© Coupe Rogers. Рафаэль Надаль
Мужчины провели предыдущую неделю в Монреале. Без Джоковича и Федерера фаворит был очевиден. Рафаэль Надаль без проблем выиграл Открытый чемпионат Канады, защитив прошлогодний титул.
 
Рафа сохранил второе место в мировой классификации, а в первой десятке состоялись несколько изменений. Финалист Монреаля Даниил Медведев обошел своего соотечественника Карена Хачанова и стал первой ракеткой России. Стефанос Циципас потерял две позиции, пропустив вперед Кеи Нисикори и Александра Зверева. Кевин Андерсон вылетел из топ-10, его место занял Фабио Фоньини.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 
 
Лидеры среди украинцев в новой редакции рейтинга потеряли позиции.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
 
 
В Чемпионской гонке Надаль снова вышел на первую позицию. В первой восьмерке есть еще небольшие перестановки, но ее состав стабилен.
 
Отметим, что Гаэль Монфис после выхода в полуфинал Монреаля не только поднялся на 5 мест в обычном рейтинге, но и сохранил шансы на поездку на Итоговый турнир. От восьмого места его отделяют 370 очков и потенциально серьезная травма.
 
Чемпионская гонка ATP
 
 
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Источник — Sport.ua

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